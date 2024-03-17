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15:12 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин забил 63-й победный гол на выезде в НХЛ. Это третий результат в истории — после Ягро и Эспозито

«Вашингтон» на выезде обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. Овечкин забил победный гол.

Овечкин забил 63-й победный гол на выезде в НХЛ. Это третий результат в истории — после Ягро и Эспозито | Источник: Sports.Ru

Этот гол стал для россиянина 63-м победным в выездных матчах в НХЛ. Овечкин обошел Бретта Халла и вышел на чистое третье место.

Нападающего «Вашингтона» опережают Фил Эспозито (65) и Яромир Ягр (71).

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