Кросби забил впервые за 12 игр. Он делит с Гретцки 7-е место в истории НХЛ по голам за один клуб — 583 шайбы за «Питтсбург»
Капитан «Питтсбурга» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (6:3) и был назван первой звездой.
Капитан «Питтсбурга» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (6:3) и был назван первой звездой.
В активе 36-летнего канадца стало 68 (33+35) очков в 67 играх в текущем сезоне при полезности «+5».
За карьеру в рамках регулярок — 1570 (583+987) баллов в 1257 играх.
Кросби делит 7-е место по голам за один клуб/франшизу с Уэйном Гретцки (583 шайбы за «Эдмонтон»).
Выше в списке идут Александр Овечкин («Вашингтон», 841), Горди Хоу («Детройт», 786), Стив Айзерман («Детройт», 692), Марио Лемье («Питтсбург», 690), Джо Сакик («Квебек» / «Колорадо», 625) и Бобби Халл («Чикаго», 604).