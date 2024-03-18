Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Сент-Луис
Анахайм
42
Хоккей. НХЛ
01:00
Коламбус
Виннипег
16
Хоккей. НХЛ
01:00
Оттава
Каролина
27
Хоккей. НХЛ
01:00
Питтсбург
Детройт
63
Хоккей. НХЛ
01:00
Чикаго
Сан-Хосе
52
Хоккей. НХЛ
17.03
Вегас
Нью-Джерси
31
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Локомотив
Хоккей. НХЛ
17.03
Рейнджерс
Айлендерс
52
Хоккей. КХЛ
17.03
СКА
Автомобилист
23
Все события
06:27 (мск), источник: Sports.Ru

Кросби забил впервые за 12 игр. Он делит с Гретцки 7-е место в истории НХЛ по голам за один клуб — 583 шайбы за «Питтсбург»

Капитан «Питтсбурга» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (6:3) и был назван первой звездой.

Кросби забил впервые за 12 игр. Он делит с Гретцки 7-е место в истории НХЛ по голам за один клуб — 583 шайбы за «Питтсбург» | Источник: Sports.Ru

В активе 36-летнего канадца стало 68 (33+35) очков в 67 играх в текущем сезоне при полезности «+5».

За карьеру в рамках регулярок — 1570 (583+987) баллов в 1257 играх.

Кросби делит 7-е место по голам за один клуб/франшизу с Уэйном Гретцки (583 шайбы за «Эдмонтон»).

Выше в списке идут Александр Овечкин («Вашингтон», 841), Горди Хоу («Детройт», 786), Стив Айзерман («Детройт», 692), Марио Лемье («Питтсбург», 690), Джо Сакик («Квебек» / «Колорадо», 625) и Бобби Халл («Чикаго», 604).

 «Люблю фотосессии, для меня это баловство». Наша лыжница хороша не только в гонках
Мощная драка в Кубке Гагарина: Верба вышел мстить за грубость против лидеров «Авангарда»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь