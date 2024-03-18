Бедард набрал 53 очка в дебютном сезоне в НХЛ. Это лучший результат среди первых номеров драфта с 2017 года

На счету 18-летнего канадца стало 53 (21+32) очка в 54 играх при полезности «минус 37».
Его бомбардирский результат — лучший для дебютных сезонов первых номеров 7 последних драфтов (с 2017 года). Сегодня Бедард превзошел достижение 1-го номера драфта-2017 Нико Хишира (2017/18, «Нью-Джерси», 52 очка в 82 играх, 20+32).
Ранее он опередил первых номеров пяти следующих драфтов — Расмуса Далина и Оуэна Пауэра (2018 и 2021, оба — «Баффало»), Джека Хьюза (2019, «Нью-Джерси»), Алексиса Лафреньера (2020, «Рейнджерс») и Юрая Слафковски (2022, «Монреаль»).
В сезоне-2016/17 Остон Мэттьюс из «Торонто» набрал 69 (40+29) очков в 82 играх.
Рекорд по числу очков для первого номера драфта в дебютном сезоне принадлежит Александру Овечкину (драфт-2004, 2005/06, «Вашингтон», 106 в 81 игре, 52+54).
В топ-6 также входят Дэйл Хаверчук (драфт-1981, 1981/82, «Виннипег», 103 в 80, 45+58), Сидни Кросби (драфт-2005, 2005/06, «Питтсбург», 102 в 81, 39+63), Марио Лемье (драфт-1984, 1984/85, «Питтсбург», 100 в 73, 43+57), Эрик Линдрос (драфт-1991, 1992/93, «Филадельфия», 75 в 61, 41+34) и Майк Модано (драфт-1988, 1989/90, «Миннесота Норт Старс», 75 в 80, 29+46).