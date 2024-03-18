Бедард набрал 53 очка в дебютном сезоне в НХЛ. Это лучший результат среди первых номеров драфта с 2017 года | Источник: Sports.Ru

На счету 18-летнего канадца стало 53 (21+32) очка в 54 играх при полезности «минус 37».

Его бомбардирский результат — лучший для дебютных сезонов первых номеров 7 последних драфтов (с 2017 года). Сегодня Бедард превзошел достижение 1-го номера драфта-2017 Нико Хишира (2017/18, «Нью-Джерси», 52 очка в 82 играх, 20+32).

Ранее он опередил первых номеров пяти следующих драфтов — Расмуса Далина и Оуэна Пауэра (2018 и 2021, оба — «Баффало»), Джека Хьюза (2019, «Нью-Джерси»), Алексиса Лафреньера (2020, «Рейнджерс») и Юрая Слафковски (2022, «Монреаль»).

В сезоне-2016/17 Остон Мэттьюс из «Торонто» набрал 69 (40+29) очков в 82 играх.

Рекорд по числу очков для первого номера драфта в дебютном сезоне принадлежит Александру Овечкину (драфт-2004, 2005/06, «Вашингтон», 106 в 81 игре, 52+54).