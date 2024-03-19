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05:57 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин забил 842-й и 843-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки — 51 шайба

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Калгари» (4:1, третий период).

Овечкин забил 842-й и 843-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки — 51 шайба | Источник: Sports.Ru

Во втором периоде 38-летний россиянин дважды отличился при игре в большинстве.

В активе нападающего стало 52 (21+31) очка в 64 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок — 1537 (843+694) баллов в 1411 играх.

Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 играх).

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