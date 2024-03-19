Овечкин забросил 20+ шайб в каждом из 19 своих сезонов в НХЛ. Больше таких только у Хоу (22) и Фрэнсиса (20) | Источник: Sports.Ru

В активе нападающего стало 52 (21+31) очка в 64 играх в текущем сезоне.

38-летний россиянин достиг отметки 20 шайб в каждом из 19 своих сезонов в НХЛ.

В истории лиги больше таких сезонов было только у Горди Хоу (22) и Рона Фрэнсиса (20). Столько же — у Брендана Шенахана, Дэйва Андрейчука и Яромира Ягра (по 19).