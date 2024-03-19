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06:12 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин забросил 20+ шайб в каждом из 19 своих сезонов в НХЛ. Больше таких только у Хоу (22) и Фрэнсиса (20)

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Калгари» (5:2).
Овечкин забросил 20+ шайб в каждом из 19 своих сезонов в НХЛ. Больше таких только у Хоу (22) и Фрэнсиса (20) | Источник: Sports.Ru

В активе нападающего стало 52 (21+31) очка в 64 играх в текущем сезоне.

38-летний россиянин достиг отметки 20 шайб в каждом из 19 своих сезонов в НХЛ.

В истории лиги больше таких сезонов было только у Горди Хоу (22) и Рона Фрэнсиса (20). Столько же — у Брендана Шенахана, Дэйва Андрейчука и Яромира Ягра (по 19).

Овечкин забил 842-й и 843-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки — 51 шайба.

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