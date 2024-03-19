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06:42 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин в 170-й раз забросил 2+ шайбы в матче НХЛ. Он на 2-м месте в истории, рекорд у Гретцки (189)

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Калгари» (5:2).

Овечкин в 170-й раз забросил 2+ шайбы в матче НХЛ. Он на 2-м месте в истории, рекорд у Гретцки (189) | Источник: Sports.Ru

В активе 38-летнего нападающего стало 52 (21+31) очка в 64 играх в текущем сезоне.

Забросить 2 или более шайб за игру ему удалось в 170-м матче за карьеру в рамках регулярок.

Больше дублей в истории лиги удавалось сделать только Уэйну Гретцки (189).

Овечкин забил 842-й и 843-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки — 51 шайба.

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