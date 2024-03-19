Овечкин в 170-й раз забросил 2+ шайбы в матче НХЛ. Он на 2-м месте в истории, рекорд у Гретцки (189)
Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Калгари» (5:2).
Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Калгари» (5:2).
В активе 38-летнего нападающего стало 52 (21+31) очка в 64 играх в текущем сезоне.
Забросить 2 или более шайб за игру ему удалось в 170-м матче за карьеру в рамках регулярок.
Больше дублей в истории лиги удавалось сделать только Уэйну Гретцки (189).
Овечкин забил 842-й и 843-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки — 51 шайба.