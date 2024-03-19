Овечкин забил 128-й победный гол в регулярках НХЛ. До рекорда Ягра осталось 7
Капитан «Вашингтона» сделал дубль в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (5:2).
Капитан «Вашингтона» сделал дубль в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (5:2).
Во втором периоде форвард «Кэпиталс» дважды отличился в большинстве. Вторая шайба в итоге стала победной в матче.
За карьеру в НХЛ 38-летний россиянин забросил 128 победных шайб в рамках регулярок. Это 2-й показатель в истории лиги, рекорд принадлежит Яромиру Ягру (135).
На счету 38-летнего россиянина стало 52 (21+31) очка в 64 играх в текущем сезоне.
Овечкин забил 842-й и 843-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки — 51 шайба.