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06:57 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин забил 128-й победный гол в регулярках НХЛ. До рекорда Ягра осталось 7

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (5:2).

Овечкин забил 128-й победный гол в регулярках НХЛ. До рекорда Ягра осталось 7 | Источник: Sports.Ru

Во втором периоде форвард «Кэпиталс» дважды отличился в большинстве. Вторая шайба в итоге стала победной в матче.

За карьеру в НХЛ 38-летний россиянин забросил 128 победных шайб в рамках регулярок. Это 2-й показатель в истории лиги, рекорд принадлежит Яромиру Ягру (135).

На счету 38-летнего россиянина стало 52 (21+31) очка в 64 играх в текущем сезоне.

Овечкин забил 842-й и 843-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки — 51 шайба.

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