Овечкин забил 128-й победный гол в регулярках НХЛ. До рекорда Ягра осталось 7 | Источник: Sports.Ru

Во втором периоде форвард «Кэпиталс» дважды отличился в большинстве. Вторая шайба в итоге стала победной в матче.

За карьеру в НХЛ 38-летний россиянин забросил 128 победных шайб в рамках регулярок. Это 2-й показатель в истории лиги, рекорд принадлежит Яромиру Ягру (135).

На счету 38-летнего россиянина стало 52 (21+31) очка в 64 играх в текущем сезоне.