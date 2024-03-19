Вульф — 174-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. До рекорда Ягра осталось 4
Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (5:2).
Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (5:2).
Во втором периоде российский форвард дважды отличился при игре в большинстве.
Только 2 игрока в истории лиги забивали большему количеству вратарей — Яромир Ягр (178) и Патрик Марло (177).
Овечкин забил 842-й и 843-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки — 51 шайба.