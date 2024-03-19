Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Баффало
26
Хоккей. НХЛ
03:30
Калгари
Вашингтон
25
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
18.03
Динамо М
Трактор
ОТ
45
Хоккей. КХЛ
18.03
Авангард
Локомотив
07
Все события
06:57 (мск), источник: Sports.Ru

Вульф — 174-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. До рекорда Ягра осталось 4

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (5:2).

Вульф — 174-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. До рекорда Ягра осталось 4 | Источник: Sports.Ru

Во втором периоде российский форвард дважды отличился при игре в большинстве.

Только 2 игрока в истории лиги забивали большему количеству вратарей — Яромир Ягр (178) и Патрик Марло (177).

Овечкин забил 842-й и 843-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки — 51 шайба.

 Наша чемпионка «Уимблдона» – о том, как ее сломал теннис и зачем она завела OnlyFans
Бокс на льду устроили «Салават» и «Трактор»! Панин улетел в нокаут с одного удара
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь