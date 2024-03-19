Овечкин — 1-й игрок в истории НХЛ, забросивший по 20+ шайб в 19 сезонах подряд со старта карьеры | Источник: Sports.Ru

В активе нападающего стало 52 (21+31) очка в 64 играх в текущем сезоне.

38-летний россиянин стал первым игроком в истории лиги, кому удалось достичь отметки 20 шайб в 19 сезонах подряд с начала карьеры (сезон- 2005/06).

Если считать не только с начала карьеры, то Овечкин со своей серией делит 2-е место в истории с Бренданом Шенаханом (19 сезонов подряд, 1988/89 — 2007/08, серия началась со второго сезона).

Первый результат у Горди Хоу (22 сезона подряд, 1949/50 — 1970/71, серия началась с пятого сезона).