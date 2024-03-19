Овечкин — 1-й игрок в истории НХЛ, забросивший по 20+ шайб в 19 сезонах подряд со старта карьеры
Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Калгари» (5:2).
В активе нападающего стало 52 (21+31) очка в 64 играх в текущем сезоне.
38-летний россиянин стал первым игроком в истории лиги, кому удалось достичь отметки 20 шайб в 19 сезонах подряд с начала карьеры (сезон- 2005/06).
Если считать не только с начала карьеры, то Овечкин со своей серией делит 2-е место в истории с Бренданом Шенаханом (19 сезонов подряд, 1988/89 — 2007/08, серия началась со второго сезона).
Первый результат у Горди Хоу (22 сезона подряд, 1949/50 — 1970/71, серия началась с пятого сезона).
Овечкин забил 842-й и 843-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки — 51 шайба.