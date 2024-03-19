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07:57 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин стал 1-й звездой матча с «Калгари»: 2 гола, 5 бросков и 2 перехвата за 16:51

Капитан «Вашингтона» сделал дубль и стал автором победной шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Флэймс» (5:2).

Овечкин стал 1-й звездой матча с «Калгари»: 2 гола, 5 бросков и 2 перехвата за 16:51 | Источник: Sports.Ru

В активе 38-летнего нападающего стало 52 (21+31) очка в 64 играх в текущем сезоне при полезности «минус 21».

Сегодня Александр (16:51, 3:47 — в большинстве, «0») нанес 5 бросков в створ и 1 мимо, а также сделал 2 перехвата.

Овечкин забил 842-й и 843-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки — 51 шайба.

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