Бучельников о рекорде Гретцки: «Осталось чуть-чуть, мы все будем рады за Овечкина. В наше время намного тяжелее забивать, непонятно, куда бросать — тогда вратари были гораздо меньше»

В прошедшем матче регулярного чемпионата НХЛ Александр Овечкин оформил дубль. До повторения результата Уэйна Гретцки (894 шайбы) 38-летнему россиянину осталось забить 51 гол.
— Следишь за тем, как Овечкин пытается побить рекорд Гретцки?
— Не особо слежу за играми, просто смотрю хайлайты. Конечно, очень радостно за человека, который проделал такой огромный путь в лиге. Хочется, чтобы он побил этот рекорд — осталось чуть-чуть. Все мы будем за него рады.
— Жора Белоусов тут сказал, что во времена Гретцки голы давались легче.
— Разумеется! Тогда вратари были, как в футболе — гораздо меньше по габаритам. Сейчас как ни посмотришь на вратаря, непонятно, куда бросать. В наше время намного тяжелее забивать, конечно, у нас все решает мастерство.
У Овечкина оно есть, если он может забивать, — сказал Дмитрий Бучельников.
Овечкин выбил 20 шайб в регулярке — он делает это каждый сезон, 19 лет подряд!