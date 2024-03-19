Бучельников о рекорде Гретцки: «Осталось чуть-чуть, мы все будем рады за Овечкина. В наше время намного тяжелее забивать, непонятно, куда бросать — тогда вратари были гораздо меньше» | Источник: Sports.Ru

В прошедшем матче регулярного чемпионата НХЛ Александр Овечкин оформил дубль. До повторения результата Уэйна Гретцки (894 шайбы) 38-летнему россиянину осталось забить 51 гол.

— Следишь за тем, как Овечкин пытается побить рекорд Гретцки?

— Не особо слежу за играми, просто смотрю хайлайты. Конечно, очень радостно за человека, который проделал такой огромный путь в лиге. Хочется, чтобы он побил этот рекорд — осталось чуть-чуть. Все мы будем за него рады.

— Жора Белоусов тут сказал, что во времена Гретцки голы давались легче.

— Разумеется! Тогда вратари были, как в футболе — гораздо меньше по габаритам. Сейчас как ни посмотришь на вратаря, непонятно, куда бросать. В наше время намного тяжелее забивать, конечно, у нас все решает мастерство.

У Овечкина оно есть, если он может забивать, — сказал Дмитрий Бучельников.