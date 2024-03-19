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14:12 (мск), источник: Sports.Ru

Вульф о том, что он 174-й вратарь, которому забил Овечкин: «Уверен, что будет еще парочка. Играть против такого парня — это нечто особенное»

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Калгари» (5:2).

Вульф о том, что он 174-й вратарь, которому забил Овечкин: «Уверен, что будет еще парочка. Играть против такого парня — это нечто особенное» | Источник: Sports.Ru

Вульф стал 174-м голкипером, которому Александр Овечкин забил в НХЛ.

"Я уверен, что будет еще парочка [вратарей].

Это нечто особенное — играть против такого парня. Очевидно, я не добился результата, но это было довольно весело«, — сказал вратарь “Калгари” Дастин Вульф.

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