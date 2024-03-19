Овечкин побил рекорд Гретцки по числу игр с голами в регулярках — 639 матчей
В прошедшей игре с «Калгари» (5:2) 38-летний форвард оформил дубль.
В прошедшей игре с «Калгари» (5:2) 38-летний форвард оформил дубль.
Этот матч стал 639-м в регулярных чемпионатах НХЛ, в котором Овечкину удалось поразить ворота соперников.
Россиянин обошел по этому показателю Уэйна Гретцки. На счету канадца было 638 матчей с заброшенными шайбами в гладком чемпионате.
На 3-м месте расположился Горди Хоу — 635 игр, на 4-м — Яромир Ягр с 623 матчами. Замыкает пятерку Марсель Дионн с 561 игрой.
Овечкин выбил 20 шайб в регулярке — он делает это каждый сезон, 19 лет подряд!