Овечкин побил рекорд Гретцки по числу игр с голами в регулярках — 639 матчей | Источник: Sports.Ru

Этот матч стал 639-м в регулярных чемпионатах НХЛ, в котором Овечкину удалось поразить ворота соперников.

Россиянин обошел по этому показателю Уэйна Гретцки. На счету канадца было 638 матчей с заброшенными шайбами в гладком чемпионате.

На 3-м месте расположился Горди Хоу — 635 игр, на 4-м — Яромир Ягр с 623 матчами. Замыкает пятерку Марсель Дионн с 561 игрой.