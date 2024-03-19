Кожевников о рекорде Гретцки: «Чтобы русский его не побил, против Саши начнут играть иначе. Сейчас полегче, он грамотно делает свое дело»
В прошедшей игре регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (5:2) 38-летний форвард оформил дубль.
В прошедшей игре регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (5:2) 38-летний форвард оформил дубль.
Овечкин с 843 заброшенными шайбами занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 играх).
"В последнее время в команде много чего происходило, включая историю с Евгением Кузнецовым. Подобные события влияют на команду и на игру. Поэтому игра Кузнецова и Овечкина застопорилась. Но сейчас ситуация вроде бы выправилась.
Сейчас Овечкину полегче, он правильно убирает шайбу и уходит со своей стандартной позиции. Саша знает, что делать, где открываться и как играть. Человек грамотно делает свое дело.
Будем ждать, чтобы Овечкин все же побил рекорд Гретцки. Думаю, когда будет ближе к этому результату, против Саши начнут играть иначе по заданию тренеров и руководства, чтобы русский не побил этот рекорд", — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Овечкин выбил 20 шайб в регулярке — он делает это каждый сезон, 19 лет подряд!