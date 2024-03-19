Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Металлург Мг
Спартак
00
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Автомобилист
Хоккей. НХЛ
20.03
Бостон
Оттава
Хоккей. НХЛ
20.03
Детройт
Коламбус
Хоккей. НХЛ
20.03
Нью-Джерси
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
20.03
Рейнджерс
Виннипег
Хоккей. НХЛ
20.03
Филадельфия
Торонто
Хоккей. НХЛ
20.03
Айлендерс
Каролина
Хоккей. НХЛ
20.03
Нэшвилл
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
20.03
Сент-Луис
Колорадо
Хоккей. НХЛ
20.03
Эдмонтон
Монреаль
Хоккей. НХЛ
20.03
Анахайм
Миннесота
Хоккей. НХЛ
20.03
Ванкувер
Баффало
Хоккей. НХЛ
20.03
Вегас
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
20.03
Лос-Анджелес
Чикаго
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Баффало
26
Все события
17:42 (мск), источник: Sports.Ru

Кожевников о рекорде Гретцки: «Чтобы русский его не побил, против Саши начнут играть иначе. Сейчас полегче, он грамотно делает свое дело»

В прошедшей игре регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (5:2) 38-летний форвард оформил дубль.

Овечкин с 843 заброшенными шайбами занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 играх).

"В последнее время в команде много чего происходило, включая историю с Евгением Кузнецовым. Подобные события влияют на команду и на игру. Поэтому игра Кузнецова и Овечкина застопорилась. Но сейчас ситуация вроде бы выправилась.

Сейчас Овечкину полегче, он правильно убирает шайбу и уходит со своей стандартной позиции. Саша знает, что делать, где открываться и как играть. Человек грамотно делает свое дело.

Будем ждать, чтобы Овечкин все же побил рекорд Гретцки. Думаю, когда будет ближе к этому результату, против Саши начнут играть иначе по заданию тренеров и руководства, чтобы русский не побил этот рекорд", — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Овечкин выбил 20 шайб в регулярке — он делает это каждый сезон, 19 лет подряд!

 Наша чемпионка «Уимблдона» – о том, как ее сломал теннис и зачем она завела OnlyFans
Бокс на льду устроили «Салават» и «Трактор»! Панин улетел в нокаут с одного удара
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь