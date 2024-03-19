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18:12 (мск), источник: Sports.Ru

Терещенко об Овечкине: «Результативность не та, какую бы хотелось видеть. Он лидер, но партнеры по команде тоже должны помогать. В “Вашингтоне” этого нет»

В прошедшей игре регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (5:2) 38-летний форвард «Вашингтона» оформил дубль.

Терещенко об Овечкине: «Результативность не та, какую бы хотелось видеть. Он лидер, но партнеры по команде тоже должны помогать. В “Вашингтоне” этого нет» | Источник: Sports.Ru

В этом сезоне на счету Овечкина 52 (21+31) очка в 64 матчах.

"От Саши многое зависит в команде. Он показывает хороший уровень, результативность, к сожалению, не та, какую бы хотелось видеть.

Но это мы говорим про голы, но есть передачи, игра на команду. Думаю, он сам был недоволен тем, что происходило в этом сезоне. Но теперь будет поправлять свои статистические данные, этого следовало ожидать.

В борьбе за плей-офф многое будет многое зависеть не только от Саши. Да, Овечкин — лидер, он тащит за собой. Но партнеры по команде тоже должны помогать. Они должны выходить на ведущие роли, но в «Вашингтоне» этого нет", — сказал трехкратный чемпион мира и обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко.

Овечкин выбил 20 шайб в регулярке — он делает это каждый сезон, 19 лет подряд!

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