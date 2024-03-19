Игорь Бахмутов: «Рекорд Овечкина будет не только самым важным событием для российского спорта — это событие вселенского масштаба» | Источник: Sports.Ru

"Рекорд Овечкина будет не только самым важным событием для российского спорта — это событие вселенского масштаба.

Теоретически, если в этом сезоне у него получится забросить 30 шайб, останется около 40 до Гретцки.

Если ему подберут хорошего центрального, который будет его снабжать передачами, как Бэкстрем, то тогда вполне по силам уже в следующей регулярке побить рекорд, почему нет?