Игорь Бахмутов: «Рекорд Овечкина будет не только самым важным событием для российского спорта — это событие вселенского масштаба»

"Рекорд Овечкина будет не только самым важным событием для российского спорта — это событие вселенского масштаба.
Теоретически, если в этом сезоне у него получится забросить 30 шайб, останется около 40 до Гретцки.
Если ему подберут хорошего центрального, который будет его снабжать передачами, как Бэкстрем, то тогда вполне по силам уже в следующей регулярке побить рекорд, почему нет?
Ему нужны толковые парни в атаку. Будь я руководителем в «Вашингтоне», я бы все сделал, чтобы он побил этот рекорд как можно быстрее. А как это случится, кино можно снимать", — сказал тренер и функционер Игорь Бахмутов.