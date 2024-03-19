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20:27 (мск), источник: Sports.Ru

Игорь Бахмутов: «Рекорд Овечкина будет не только самым важным событием для российского спорта — это событие вселенского масштаба»

Овечкин с 843 заброшенными шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 играх).

Игорь Бахмутов: «Рекорд Овечкина будет не только самым важным событием для российского спорта — это событие вселенского масштаба» | Источник: Sports.Ru

"Рекорд Овечкина будет не только самым важным событием для российского спорта — это событие вселенского масштаба.

Теоретически, если в этом сезоне у него получится забросить 30 шайб, останется около 40 до Гретцки.

Если ему подберут хорошего центрального, который будет его снабжать передачами, как Бэкстрем, то тогда вполне по силам уже в следующей регулярке побить рекорд, почему нет?

Ему нужны толковые парни в атаку. Будь я руководителем в «Вашингтоне», я бы все сделал, чтобы он побил этот рекорд как можно быстрее. А как это случится, кино можно снимать", — сказал тренер и функционер Игорь Бахмутов.

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