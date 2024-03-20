Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
Миннесота
04
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Баффало
32
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Тампа-Бэй
35
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес
Чикаго
62
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
Монреаль
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл
Сан-Хосе
82
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
Колорадо
34
Хоккей. НХЛ
02:30
Айлендерс
Каролина
14
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон
Оттава
62
Хоккей. НХЛ
02:00
Детройт
Коламбус
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси
Питтсбург
52
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Виннипег
24
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия
Торонто
43
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Динамо М
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Авангард
Хоккей. КХЛ
19.03
СКА
Автомобилист
13
Все события
07:42 (мск), источник: Sports.Ru

Пастрняк сделал 17-й хет-трик в НХЛ в матче с «Оттавой». У него 44+55 в 70 играх в сезоне

Форвард «Бостона» был признан первой звездой матча с «Оттавой» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Пастрняк сделал 17-й хет-трик в НХЛ в матче с «Оттавой». У него 44+55 в 70 играх в сезоне | Источник: Sports.Ru

На счету 27-летнего чеха стало 99 (44+55) очков в 70 играх в текущем сезоне. Он занимает 4-е места в гонках бомбардиров и снайперов.

По числу игр с 3+ шайбами в регулярках Пастрняк (17) занимает 2-е место среди действующих игроков лиги, уступая лишь Александру Овечкину («Вашингтон», 30).

В истории «Бостона» Давид тоже идет вторым, уступая лишь Филу Эспозито (26).

 Наша чемпионка «Уимблдона» – о том, как ее сломал теннис и зачем она завела OnlyFans
Бокс на льду устроили «Салават» и «Трактор»! Панин улетел в нокаут с одного удара
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь