Пастрняк сделал 17-й хет-трик в НХЛ в матче с «Оттавой». У него 44+55 в 70 играх в сезоне
Форвард «Бостона» был признан первой звездой матча с «Оттавой» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
Форвард «Бостона» был признан первой звездой матча с «Оттавой» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
На счету 27-летнего чеха стало 99 (44+55) очков в 70 играх в текущем сезоне. Он занимает 4-е места в гонках бомбардиров и снайперов.
По числу игр с 3+ шайбами в регулярках Пастрняк (17) занимает 2-е место среди действующих игроков лиги, уступая лишь Александру Овечкину («Вашингтон», 30).
В истории «Бостона» Давид тоже идет вторым, уступая лишь Филу Эспозито (26).