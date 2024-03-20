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12:27 (мск), источник: Sports.Ru

Капризов забил 150 голов в НХЛ за 265 матчей — быстрее всех в истории «Миннесоты»

Нападающий «Миннесоты» забросил шайбу в матче против «Анахайма» (4:0).

Капризов забил 150 голов в НХЛ за 265 матчей — быстрее всех в истории «Миннесоты» | Источник: Sports.Ru

Теперь на счету Кирилла Капризова 311 (150+161) баллов в 265 играх в НХЛ.

Он забил 150 голов быстрее всех игроков в истории «Миннесоты». Капризов превзошел достижение Мариана Габорика (383 игры).

Среди действующих хоккеистов НХЛ быстрее отметки в 150 голов достигли только Остон Мэттьюс (223 матча), Александр Овечкин (234) и Стивен Стэмкос (245).

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