Кожевников о Задорове: «Что его смотреть — он родину ненавидит. Зачем мне предатели?» | Источник: Sports.Ru

В сентябре российский защитник «Ванкувера» в интервью Юрию Дудю (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что Кожевников не общается с прессой, а комментарии пишут за него: «Ты думаешь, что он каждый день сидит на телефоне и интервью дает. За него это все пишут. Есть люди, кто пишут от [имени] всех дедов-хоккеистов. Я знаю это. Может быть, какие-то интервью он дает. Нет, говорят, что он только гуляет, в баню ходит».

Александр Кожевников в интервью Sports рассказал о своем отношении к Задорову.

— Следите ли за карьерой Задорова после его интервью?

— Нет, он мне неинтересен. Я смотрю за теми, кто мне нравится: Овечкин, Панарин, Орлов, многие другие игроки. Что Задорова смотреть — он родину ненавидит. Зачем мне предатели?

— Вы смотрели это интервью?

— Конечно.

— То, что он говорил о вас…

— Мне ни боли, ничего. Пускай он что-то сделает в своей жизни — тогда будем разговаривать.

— Хотя бы раз за вас кто-то написал комментарий в прессе?

— Было парочку раз, но я уже высказался на эту тему. Ставили мои имя и фамилию к словам, которые я не говорил.

— То есть журналист придумал комментарий за вас?

— Нет, не придумал — спрашивали про одно, а писали про другое.

— Исказили смысл?

— Конечно-конечно. Но это останется на совести людей, — сказал двукратный олимпийский чемпион.