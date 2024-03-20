Кожевников о Задорове: «Что его смотреть — он родину ненавидит. Зачем мне предатели?»

В сентябре российский защитник «Ванкувера» в интервью Юрию Дудю (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что Кожевников не общается с прессой, а комментарии пишут за него: «Ты думаешь, что он каждый день сидит на телефоне и интервью дает. За него это все пишут. Есть люди, кто пишут от [имени] всех дедов-хоккеистов. Я знаю это. Может быть, какие-то интервью он дает. Нет, говорят, что он только гуляет, в баню ходит».
Александр Кожевников в интервью Sports рассказал о своем отношении к Задорову.
— Следите ли за карьерой Задорова после его интервью?
— Нет, он мне неинтересен. Я смотрю за теми, кто мне нравится: Овечкин, Панарин, Орлов, многие другие игроки. Что Задорова смотреть — он родину ненавидит. Зачем мне предатели?
— Вы смотрели это интервью?
— То, что он говорил о вас…
— Мне ни боли, ничего. Пускай он что-то сделает в своей жизни — тогда будем разговаривать.
— Хотя бы раз за вас кто-то написал комментарий в прессе?
— Было парочку раз, но я уже высказался на эту тему. Ставили мои имя и фамилию к словам, которые я не говорил.
— То есть журналист придумал комментарий за вас?
— Нет, не придумал — спрашивали про одно, а писали про другое.
— Конечно-конечно. Но это останется на совести людей, — сказал двукратный олимпийский чемпион.
Правда, что за Кожевникова в интервью отвечают другие люди? Мы спросили у него.