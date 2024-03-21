Никитин назвал причины поражения «Локомотива» в игре с «Авангардом»

«Серия продолжается, готовимся к следующей игре. Тут повлияли все компоненты: и усталость, и все остальное. Потеряли концентрацию. С этим свяжем. Реакция на отставку тренера соперника? Я не в “Авангарде” работаю, а в “Локомотиве”. Не задумывался об этом. Были ли отличия от предыдущих матчей? Результат. Мы делаем акцент на своей игре. Самое важное — что у нас не хватило. Например, злости в завершении. Хотели порадовать болельщиков где-то, а здесь теперь соперник радуется победе», — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.