Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Металлург Мг
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес
Миннесота
60
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас
Аризона
52
Хоккей. НХЛ
02:30
Вашингтон
Торонто
37
Хоккей. НХЛ
22.03
Бостон
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
22.03
Детройт
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
22.03
Каролина
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
22.03
Нью-Джерси
Виннипег
Хоккей. НХЛ
22.03
Оттава
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
22.03
Флорида
Нэшвилл
Все события
13:47 (мск), источник: Sport24

Никитин назвал причины поражения «Локомотива» в игре с «Авангардом»

Игорь Никитин, главный тренер «Локомотива», прокомментировал поражение своей команды в матче против «Авангарда».

Авангард
Локомотив
Никитин назвал причины поражения «Локомотива» в игре с «Авангардом» | Источник: Sport24

Счет в серии 2−1 в пользу «Локомотива».

«Серия продолжается, готовимся к следующей игре. Тут повлияли все компоненты: и усталость, и все остальное. Потеряли концентрацию. С этим свяжем. Реакция на отставку тренера соперника? Я не в “Авангарде” работаю, а в “Локомотиве”. Не задумывался об этом. Были ли отличия от предыдущих матчей? Результат. Мы делаем акцент на своей игре. Самое важное — что у нас не хватило. Например, злости в завершении. Хотели порадовать болельщиков где-то, а здесь теперь соперник радуется победе», — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.

 Россиянка, уехавшая из страны: «Не пожалела ни разу. В России сейчас я бы не чувствовала себя безопасно»
«Целуй меня». Жена русского футболиста с роскошной фигурой снялась в бомбической фотосессии
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь