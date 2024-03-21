Федор Канарейкин: «Кучеров — большая звезда НХЛ. Желаю ему быть первым в гонке с Маккинноном. Топим за Никиту в “регулярке”, за Овечкина — в истории»

— Никита — большая звезда в НХЛ, у него большой талант. Он ежегодно показывает высокий уровень, ведет за собой команду к победам в Кубке Стэнли. В гонке бомбардиров они с Маккинноном постоянно меняются ролями, и это очень увлекательное соревнование. Желаю ему оказаться первым в этой гонке.
— Его противостояние с Маккинноном чем‑то напоминает заочное сражение Овечкина с Гретцки?
— Да. Топим за Кучерова в «регулярке», за Овечкина — в истории, — сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.
На данный момент форвард «Тампы» набрал 118 (41+77) баллов в нынешнем сезоне НХЛ и занимает первое место в списке бомбардиров.
Капитан «Вашингтона» сделал дубль в игре регулярного чемпионата с «Калгари» (5:2), забросив 842-й и 843-й голы в НХЛ. В списке лучших снайперов за всю историю Александр Овечкин уступает лишь Уэйну Гретцки (894 гола).