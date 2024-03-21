Овечкин надеется на 70 голов Мэттьюса в сезоне НХЛ: «Он может забросить четыре шайбы в одном матче. Поддерживаю его, особенный хоккеист»
На данный момент нападающий «Торонто» забросил 55 шайб в 66 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
На данный момент нападающий «Торонто» забросил 55 шайб в 66 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
В последних 11 играх чемпионата форвард забил три гола.
"Он может забить четыре гола в одном матче, и приблизится к этому показателю. Я поддерживаю его. За ним интересно наблюдать, и болельщикам понравится, когда он забьет 70 голов.
Надеюсь, он сможет это сделать. Особенный хоккеист. Интересно за ним наблюдать. Рад за него.
Он обеспечит еще один исторический момент — первый действующий хоккеист, который забил 70 голов. Да, это довольно круто«, — сказал нападающий “Вашингтона” Александр Овечкин.
70 или более голов в лиге не забивали с сезона-1992/93, когда Александр Могильный и Теему Селянне забросили по 76 шайб каждый.