Том Уилсон: «Овечкин — MVP “Вашингтона” в каждом сезоне, наш X-фактор. Он один из лучших наших игроков в каждой игре после Матча звезд»
Российский нападающий «Кэпиталс» забил 13 голов в течение предыдущей 21 игры в регулярном чемпионате НХЛ.
Российский нападающий «Кэпиталс» забил 13 голов в течение предыдущей 21 игры в регулярном чемпионате НХЛ.
Всего в этом сезоне Александр Овечкин набрал 52 (21+31) балла в 64 матчах чемпионата.
"После Матча звезд НХЛ он один из лучших наших игроков в каждом матче. Он бросает шайбу, как и прежде.
Он хорошо действует перед воротами, всегда находится рядом с ними. Это очень важно для нас.
Безусловно, он наш X-фактор. Он наш MVP в каждом сезоне, поэтому когда он так играет, это помогает команде«, — сказал нападающий “Вашингтона” Том Уилсон.