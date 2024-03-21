Том Уилсон: «Овечкин — MVP “Вашингтона” в каждом сезоне, наш X-фактор. Он один из лучших наших игроков в каждой игре после Матча звезд» | Источник: Sports.Ru

Всего в этом сезоне Александр Овечкин набрал 52 (21+31) балла в 64 матчах чемпионата.

"После Матча звезд НХЛ он один из лучших наших игроков в каждом матче. Он бросает шайбу, как и прежде.

Он хорошо действует перед воротами, всегда находится рядом с ними. Это очень важно для нас.