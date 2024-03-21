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00:57 (мск), источник: Sports.Ru

Том Уилсон: «Овечкин — MVP “Вашингтона” в каждом сезоне, наш X-фактор. Он один из лучших наших игроков в каждой игре после Матча звезд»

Российский нападающий «Кэпиталс» забил 13 голов в течение предыдущей 21 игры в регулярном чемпионате НХЛ.

Том Уилсон: «Овечкин — MVP “Вашингтона” в каждом сезоне, наш X-фактор. Он один из лучших наших игроков в каждой игре после Матча звезд» | Источник: Sports.Ru

Всего в этом сезоне Александр Овечкин набрал 52 (21+31) балла в 64 матчах чемпионата.

"После Матча звезд НХЛ он один из лучших наших игроков в каждом матче. Он бросает шайбу, как и прежде.

Он хорошо действует перед воротами, всегда находится рядом с ними. Это очень важно для нас.

Безусловно, он наш X-фактор. Он наш MVP в каждом сезоне, поэтому когда он так играет, это помогает команде«, — сказал нападающий “Вашингтона” Том Уилсон.

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