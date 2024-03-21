Овечкин забил 844-й и 845-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки — 49 шайб
Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:7).
Во втором периоде форвард поразил ворота «Лифс» броском из левого круга в большинстве. В третьем — отличился после контратаки «Кэпиталс».
В 65 матчах в текущем сезоне в активе 38-летнего россиянина стало 54 (23+31) очка. За карьеру в рамках регулярок — 1539 (845+694) баллов в 1412 играх.
Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 играх).