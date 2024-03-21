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05:12 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин забил 844-й и 845-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки — 49 шайб

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:7).
Овечкин забил 844-й и 845-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки — 49 шайб | Источник: Sports.Ru

Во втором периоде форвард поразил ворота «Лифс» броском из левого круга в большинстве. В третьем — отличился после контратаки «Кэпиталс».

В 65 матчах в текущем сезоне в активе 38-летнего россиянина стало 54 (23+31) очка. За карьеру в рамках регулярок — 1539 (845+694) баллов в 1412 играх.

Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 играх).

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