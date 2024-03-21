Овечкин в 171-й раз забросил 2+ шайбы в матче НХЛ. До рекорда Гретцки — 18 дублей | Источник: Sports.Ru

В активе 38-летнего нападающего стало 54 (23+31) очка в 65 играх в текущем сезоне.

Забросить 2 или более шайб за игру ему удалось в 171-м матче за карьеру в рамках регулярок.

Больше дублей в истории лиги удавалось сделать только Уэйну Гретцки (189).