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05:27 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин в 171-й раз забросил 2+ шайбы в матче НХЛ. До рекорда Гретцки — 18 дублей

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Торонто» (3:7).

Овечкин в 171-й раз забросил 2+ шайбы в матче НХЛ. До рекорда Гретцки — 18 дублей | Источник: Sports.Ru

В активе 38-летнего нападающего стало 54 (23+31) очка в 65 играх в текущем сезоне.

Забросить 2 или более шайб за игру ему удалось в 171-м матче за карьеру в рамках регулярок.

Больше дублей в истории лиги удавалось сделать только Уэйну Гретцки (189).

Овечкин забил 844-й и 845-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки — 49 шайб.

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