Овечкин делит с Торнтоном 13-е место по очкам в истории НХЛ (1539). На 12-м месте идет Кросби — 1571 | Источник: Sports.Ru

В 65 матчах в текущем сезоне в активе 38-летнего россиянина стало 54 (23+31) очка. За карьеру в рамках регулярок — 1539 (845+694) баллов в 1412 играх.

Форвард делит 13-е место среди лучших бомбардиров в истории лиги с Джо Торнтоном (1539 очков в 1714 играх).

На 12-м месте идет Сидни Кросби («Питтсбург», 1571 в 1258), на 11-м — Рэй Бурк (1579 в 1612).

Рекордом лиги владеет Уэйн Гретцки (2857 в 1487). Второй показатель (и лучший среди европейцев) у Яромира Ягра (1921 в 1733).