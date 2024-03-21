Овечкин стал 3-й звездой матча с «Торонто»: 2-й дубль подряд, 6 хитов и «+1» при 3:7 за 15:06 | Источник: Sports.Ru

38-летний россиянин забросил 2 шайбы во второй игре подряд. В 65 матчах в текущем сезоне в активе 38-летнего россиянина стало 54 (23+31) очка при полезности «минус 20».

Сегодня Овечкин (15:06, 0:52 — в большинстве, «+1») реализовал оба броска в створ, еще 4 прошли мимо. Также он применил 6 силовых приемов и получил малый штраф.