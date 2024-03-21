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06:27 (мск), источник: Sports.Ru

У Мэттьюса 16 игр с 2+ голами в сезоне. Это рекорд «Торонто» и лучший результат в НХЛ за 31 год

Форвард «Торонто» сделал дубль и ассистентский хет-трик в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Кэпиталс» (7:3).
У Мэттьюса 16 игр с 2+ шайбами в сезоне. Это лучший результат в НХЛ за 31 год | Источник: Sports.Ru

На счету 26-летнего американца стало 89 (57+32) очков в 67 играх в текущем сезоне. Мэттьюс увеличил отрыв в гонке снайперов лиги.

В текущей регулярке у него стало 16 игр с 2 или более шайбами. Это новые рекорды за один сезон среди всех игроков в истории «Торонто», среди действующих игроков лиги, а также для XXI века.

В прошлый раз провести 16 или более игр с 2+ шайбами удалось 4 игрокам в сезоне-1992/93. Это были Александр Могильный (24), Марио Лемье, Павел Буре и Теему Селянне (по 17).

В истории «Лифс» предыдущий рекорд был установлен Риком Вайвом (1983/84, 15) и повторен самим Мэттьюсом (2021/22, 15).

Рекорд лиги принадлежит Бретту Халлу (26, 1990/91). Могильный делит 2-е место с Уэйном Гретцки (24, 1983/84) и Марио Лемье (24, 1988/89).

Отметим, что лучший результат Александра Овечкина («Вашингтон») относится к сезону-2014/15 (15).

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