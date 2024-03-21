Назаров об Овечкине: «Никто не сомневается, что он побьет рекорд Гретцки. По-прежнему считаю актуальным назвать в его честь арену в Москве»

"Александр забивает в трех матчах подряд, а в двух последних встречах он оформил дубли. Овечкин разменял полтинник, до вечного рекорда Уэйна Гретцки осталось забросить 49 шайб.
Никто не сомневается, что Александр побьет великий рекорд. Мы понимаем, что увидим в жизни столь значимое для спорта достижение.
Хочется пожелать Великой Восьмерке удачи, здоровья и, самое главное, продолжать верить в свои силы. У нашего соотечественника открылось второе дыхание после поездки в Дубай, где он смог перезагрузиться.
По-прежнему считаю актуальным назвать в честь Александра ледовую арену в Москве", — заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
Овечкин все ближе к рекорду Гретцки! Дубль во второй игре подряд, осталось меньше 50 шайб.