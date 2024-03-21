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13:42 (мск), источник: Sports.Ru

Карбери об игре Овечкина: «Это время года — его время блистать. Он чувствует, что это самые важные матчи сезона»

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Торонто» (3:7), забив 844-й и 845-й голы в НХЛ. Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 шайбы).
Карбери об игре Овечкина: «Это время года — его время блистать. После перерыва его уровень вовлеченности повысился, он чувствует, что это самые важные матчи сезона» | Источник: Sports.Ru

38-летний нападающий забил 15 голов в 22 последних матчах. В 43 первых играх сезона в его активе было 8 шайб.

"После перерыва на Матч звезд кажется, что его уровень вовлеченности [повысился], он чувствует, что это самые важные матчи сезона.

Его конкурентоспособность и то, что он делает в своей игре, его лидерство на скамейке, в раздевалке. Он будто более вовлечен и пытается побудить ребят делать правильные вещи и выигрывать.

Он проходит через это долгое время, вот уже 19 лет, и это время года — его время блистать, время, когда он очень хочет вывести свою игру на высокий уровень, а также и всю команду в качестве нашего капитана«, — сказал главный тренер “Вашингтона” Спенсер Карбери.

Овечкин все ближе к рекорду Гретцки! Дубль во второй игре подряд, осталось меньше 50 шайб.

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