Карбери об игре Овечкина: «Это время года — его время блистать. Он чувствует, что это самые важные матчи сезона»

38-летний нападающий забил 15 голов в 22 последних матчах. В 43 первых играх сезона в его активе было 8 шайб.
"После перерыва на Матч звезд кажется, что его уровень вовлеченности [повысился], он чувствует, что это самые важные матчи сезона.
Его конкурентоспособность и то, что он делает в своей игре, его лидерство на скамейке, в раздевалке. Он будто более вовлечен и пытается побудить ребят делать правильные вещи и выигрывать.
Он проходит через это долгое время, вот уже 19 лет, и это время года — его время блистать, время, когда он очень хочет вывести свою игру на высокий уровень, а также и всю команду в качестве нашего капитана«, — сказал главный тренер “Вашингтона” Спенсер Карбери.
Овечкин все ближе к рекорду Гретцки! Дубль во второй игре подряд, осталось меньше 50 шайб.