Панарин — 13-й россиянин в истории НХЛ с 40+ шайбами за сезон. Из них в клубе 50+ пока 6 игроков | Источник: Sports.Ru

В 70 играх сезона в активе 32-летнего россиянина стало 97 (41+56) очков.

Панарин впервые за карьеру в лиге достиг отметки 40 шайб. Ранее это удавалось 12 игрокам из России.

В топ-3 входят Александр Овечкин («Вашингтон», 13 таких сезонов, рекорд лиги), Илья Ковальчук (6) и Павел Буре (5).

Остальные — Александр Могильный (3), Евгений Малкин («Питтсбург», 3), Никита Кучеров («Тампа», 3, в том числе в этом сезоне), Алексей Яшин (2), Кирилл Капризов («Миннесота», 2, в этом сезоне — 36 шайб в 63 играх), Сергей Федоров (1), Александр Семин (1), Владимир Тарасенко («Флорида», 1), Алексей Ковалев (1) и Панарин (1).