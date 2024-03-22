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05:57 (мск), источник: Sports.Ru

Панарин — 13-й россиянин в истории НХЛ с 40+ шайбами за сезон. Из них в клубе 50+ пока 6 игроков

Сегодня форвард «Рейнджерс» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Бостоном» (5:2).
Панарин — 13-й россиянин в истории НХЛ с 40+ шайбами за сезон. Из них в клубе 50+ пока 6 игроков | Источник: Sports.Ru

В 70 играх сезона в активе 32-летнего россиянина стало 97 (41+56) очков.

Панарин впервые за карьеру в лиге достиг отметки 40 шайб. Ранее это удавалось 12 игрокам из России.

В топ-3 входят Александр Овечкин («Вашингтон», 13 таких сезонов, рекорд лиги), Илья Ковальчук (6) и Павел Буре (5).

Остальные — Александр Могильный (3), Евгений Малкин («Питтсбург», 3), Никита Кучеров («Тампа», 3, в том числе в этом сезоне), Алексей Яшин (2), Кирилл Капризов («Миннесота», 2, в этом сезоне — 36 шайб в 63 играх), Сергей Федоров (1), Александр Семин (1), Владимир Тарасенко («Флорида», 1), Алексей Ковалев (1) и Панарин (1).

Отметим, что в клуб 50+ из этого списка входят 6 человек — Овечкин (9 сезонов, делит рекорд лиги с Уэйном Гретцки и Майком Босси), Буре (5), Ковальчук и Могильный (по 2), Федоров и Малкин (по 1).

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