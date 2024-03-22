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09:12 (мск), источник: Sports.Ru

Кучеров набрал очки в 12 играх подряд и повторил личный рекорд в НХЛ. У него 5+23 на отрезке

Сегодня форвард «Тампы» сделал ассистентский покер в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (4:1).

Кучеров набрал очки в 12 играх подряд и повторил личный рекорд в НХЛ. У него 5+23 на отрезке | Источник: Sports.Ru

В активе Кучерова стало 122 (41+81) очка в 68 играх при полезности «+6».

Россиянин продлил результативную серию до 12 матчей, что стало повторением личного рекорда (ранее — в сезонах-2018/19 и 2019/20). У него 28 (5+23) очков на отрезке.

Рекорд «Лайтнинг» по продолжительности серии игр с очками принадлежит Стивену Стэмкосу (2009/10, 18, 17+16 на отрезке).

Российский рекорд в НХЛ делят Евгений Малкин (2 серии по 15 игр, 2007/08 и 2009/10) и Артемий Панарин (15, 2023/24, причем с начала сезона).

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