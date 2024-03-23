Кочетков — 175-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. До рекорда Ягра осталось 3
Капитан «Вашингтона» реализовал большинство в матче чемпионата лиги с «Каролиной» (7:6 Б).
Капитан «Вашингтона» реализовал большинство в матче чемпионата лиги с «Каролиной» (7:6 Б).
38-летний россиянин поразил ворота Петра Кочеткова с близкого расстояния после передачи Дилана Строума.
Только 2 игрока в истории лиги забивали большему количеству вратарей — Яромир Ягр (178) и Патрик Марло (177).
Овечкин забил 846-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 48 шайб.