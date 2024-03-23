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05:57 (мск), источник: Sports.Ru

Кочетков — 175-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. До рекорда Ягра осталось 3

Капитан «Вашингтона» реализовал большинство в матче чемпионата лиги с «Каролиной» (7:6 Б).

Кочетков — 175-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. До рекорда Ягра осталось 3 | Источник: Sports.Ru

38-летний россиянин поразил ворота Петра Кочеткова с близкого расстояния после передачи Дилана Строума.

Только 2 игрока в истории лиги забивали большему количеству вратарей — Яромир Ягр (178) и Патрик Марло (177).

Овечкин забил 846-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 48 шайб.

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