Овечкин вышел на 13-е место по очкам в истории НХЛ (1541), обогнав Торнтона. До идущего 12-м Кросби — 30 баллов | Источник: Sports.Ru

В 66 матчах текущего сезона Овечкин набрал 56 (24+32) очков. За карьеру в рамках регулярок у него 1541 (846+695) балл в 1413 играх.

38-летний россиянин вышел на чистое 13-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ, обогнав Джо Торнтона (1539 очков в 1714 играх).

На 12-м месте идет Сидни Кросби («Питтсбург», 1571 в 1259, сегодня — без очков против «Далласа»), на 11-м — Рэй Бурк (1579 в 1612).

Рекордом лиги владеет Уэйн Гретцки (2857 в 1487). Второй показатель (и лучший среди европейцев) у Яромира Ягра (1921 в 1733).