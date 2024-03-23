Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Аризона
Сиэтл
00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Колорадо
Коламбус
61
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас
Питтсбург
42
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон
Каролина
Б
76
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
СКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
22.03
Локомотив
Авангард
31
Хоккей. КХЛ
22.03
Трактор
Динамо М
54
Все события
06:12 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин вышел на 13-е место по очкам в истории НХЛ (1541), обогнав Торнтона. До идущего 12-м Кросби — 30 баллов

Капитан «Вашингтона» набрал 2 (1+1) балла в матче регулярного чемпионата лиги с «Каролиной» (7:6 Б).

Овечкин вышел на 13-е место по очкам в истории НХЛ (1541), обогнав Торнтона. До идущего 12-м Кросби — 30 баллов | Источник: Sports.Ru

В 66 матчах текущего сезона Овечкин набрал 56 (24+32) очков. За карьеру в рамках регулярок у него 1541 (846+695) балл в 1413 играх.

38-летний россиянин вышел на чистое 13-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ, обогнав Джо Торнтона (1539 очков в 1714 играх).

На 12-м месте идет Сидни Кросби («Питтсбург», 1571 в 1259, сегодня — без очков против «Далласа»), на 11-м — Рэй Бурк (1579 в 1612).

Рекордом лиги владеет Уэйн Гретцки (2857 в 1487). Второй показатель (и лучший среди европейцев) у Яромира Ягра (1921 в 1733).

Овечкин забил 846-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 48 шайб.

 Наша чемпионка «Уимблдона» – о том, как ее сломал теннис и зачем она завела OnlyFans
Бокс на льду устроили «Салават» и «Трактор»! Панин улетел в нокаут с одного удара
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь