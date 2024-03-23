Малкин сделал 2 передачи в матче с «Далласом» и вышел на 37-е место по очкам в истории НХЛ (1282)
Форвард «Питтсбурга» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (2:4).
Форвард «Питтсбурга» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (2:4).
На счету 37-летнего россиянина стало 53 (19+34) очка в 69 играх. За карьеру в рамках регулярок — 1282 (490+792) балла в 1132 играх.
Малкин вышел на чистое 37-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, обогнав Алекса Дельвеккио (1281 очко в 1550 играх).
На 36-м месте идет Джером Игинла (1300 в 1554). Форвард «Детройта» Патрик Кэйн занимает 39-е место (1276 в 1219).
Сегодня Евгений (18:00, 1:03 — в большинстве, «0») нанес 2 броска в створ и 1 мимо, сделал 1 блок и 2 перехвата, применил 1 силовой прием.