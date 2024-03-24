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18:42 (мск), источник: Sports.Ru

Кожевников об Овечкине: «Со всей политикой русский хоккеист приближается к рекорду Гретцки. Это будет первая новость не только для хоккея, но и всего мира спорта. Он перепишет историю»

Так считает двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Кожевников об Овечкине: «Со всей политикой русский хоккеист приближается к рекорду Гретцки. Это будет первая новость не только для хоккея, но и всего мира спорта. Он перепишет историю» | Источник: Sports.Ru

"Конечно! Это будет первая новость не только для хоккея, но и всего мира спорта!

Столько лет этот рекорд держится. Тем более со всей политикой русский хоккеист приближается к этому рекорду. Это будет знаменательная вещь, я думаю, он перепишет историю спорта", — заявил Кожевников.

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