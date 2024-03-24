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22:12 (мск), источник: Sports.Ru

У Овечкина 8 голов за 5 последних матчей. Такого не было с 2020 года

Нападающий «Вашингтона» отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (3:0, третий период).

У Овечкина 8 голов за 5 последних матчей. Такого не было с 2020 года | Источник: Sports.Ru

Начиная с 17 марта россиянин забил также «Ванкуверу» (1 гол), «Калгари» (2), «Торонто» (2) и «Каролине» (1).

В последний раз Овечкин забивал столько или больше голов на пятиматчевом отрезке в начале 2020 года. Тогда он забросил 11 шайб.

Всего в текущем сезоне у 38-летнего хоккеиста 58 (26+32) очков за 67 матчей.

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