У Овечкина 8 голов за 5 последних матчей. Такого не было с 2020 года | Источник:

Начиная с 17 марта россиянин забил также «Ванкуверу» (1 гол), «Калгари» (2), «Торонто» (2) и «Каролине» (1).

В последний раз Овечкин забивал столько или больше голов на пятиматчевом отрезке в начале 2020 года. Тогда он забросил 11 шайб.