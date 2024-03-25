Алексей Терещенко: «Овечкин — настоящий лидер. У “Вашингтона” еще 12 матчей, и я бы верил, что Саша сможет забить 35 голов в этом чемпионате» | Источник: Sports.Ru

В последних 24 матчах Александр Овечкин забросил 18 шайб. Всего на его счету 26 голов в 67 играх сезона.

"Почему Овечкин так разыгрался? Тут много факторов. Регулярный сезон уже заканчивается, и Саня традиционно вышел на пик формы перед плей-офф.

После смены тренера и оптимизации состава команда привыкла к требованиям Спенсера Карбери, поняла его систему. Отсюда пошли победы, и не просто так «Вашингтон» запрыгнул в зону плей-офф.

Овечкин — молодец, настоящий лидер. Впереди у «Вашингтона» еще 12 матчей, и я бы верил, что Саша сможет забить не только 30, но и даже 35 голов уже в этом чемпионате. Тогда до рекорда Гретцки останется только 37 шайб. И в следующем сезоне идти к этой цели будет намного проще. Надо сейчас набивать голы, если они так кучно пошли. Саша, лови момент!

Понятно, что многое зависит от Овечкина, как он будет готов, какие с ним в звене будут выходить партнеры. Но мы верим в Ови, больших ему успехов, а самое главное — здоровья", — сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.