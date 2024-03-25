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12:27 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин о дубле «Виннипегу»: «Шайба залетает в ворота, удается находить пути для броска. Регулярка заканчивается через две недели, мы хотим продолжить играть»

Во вчерашнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» одержал победу над «Джетс» со счетом 3:0.

Овечкин о дубле «Виннипегу»: «Шайба залетает в ворота, удается находить пути для броска. Регулярка заканчивается через две недели, мы хотим продолжить играть» | Источник: Sports.Ru

38-летний форвард оформил дубль, забив 847-й и 848-й голы в НХЛ. В 5 последних матчах на счету Овечкина стало 8 заброшенных шайб.

«Кэпиталз» поднялись на 8-е место в Восточной конференции, опередив «Детройт» на 1 очко.

«Вы видите, как мы играем. Думаю, все уверены в себе, все понимают ситуацию, и как я сказал пару дней назад, именно поэтому мы боремся весь год, начиная с тренировочного лагеря. Регулярный чемпионат заканчивается через две недели, и мы хотим продолжить играть», — сказал российский нападающий.

О росте результативности в последних матчах капитан «Вашингтона» сказал следующее.

«Не знаю. Шайба залетает в ворота, удается находить пути для броска», — отметил Александр Овечкин.

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