Овечкин о дубле «Виннипегу»: «Шайба залетает в ворота, удается находить пути для броска. Регулярка заканчивается через две недели, мы хотим продолжить играть»

38-летний форвард оформил дубль, забив 847-й и 848-й голы в НХЛ. В 5 последних матчах на счету Овечкина стало 8 заброшенных шайб.
«Кэпиталз» поднялись на 8-е место в Восточной конференции, опередив «Детройт» на 1 очко.
«Вы видите, как мы играем. Думаю, все уверены в себе, все понимают ситуацию, и как я сказал пару дней назад, именно поэтому мы боремся весь год, начиная с тренировочного лагеря. Регулярный чемпионат заканчивается через две недели, и мы хотим продолжить играть», — сказал российский нападающий.
О росте результативности в последних матчах капитан «Вашингтона» сказал следующее.
«Не знаю. Шайба залетает в ворота, удается находить пути для броска», — отметил Александр Овечкин.