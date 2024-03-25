Овечкин о дубле «Виннипегу»: «Шайба залетает в ворота, удается находить пути для броска. Регулярка заканчивается через две недели, мы хотим продолжить играть»

«Вы видите, как мы играем. Думаю, все уверены в себе, все понимают ситуацию, и как я сказал пару дней назад, именно поэтому мы боремся весь год, начиная с тренировочного лагеря. Регулярный чемпионат заканчивается через две недели, и мы хотим продолжить играть», — сказал российский нападающий.