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13:27 (мск), источник: Sports.Ru

Кожевников о голевой серии Овечкина: «Его поливали грязью, когда был непростой период. Какой-то козел в США написал, у нас подхватили. А теперь дифирамбы поют»

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Виннипегом» (3:0), забив 847-й и 848-й голы в НХЛ. Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 шайбы).
Кожевников о голевой серии Овечкина: «Его поливали грязью, когда был непростой период. Какой-то козел в США написал, у нас подхватили. А теперь дифирамбы поют» | Источник: Sports.Ru

В последних 24 матчах Александр Овечкин забросил 18 шайб. Всего на его счету 26 голов в 67 играх сезона.

Двукратный олимпийский чемпион отреагировал на то, что форвард забил в 5-м матче подряд.

"А вот вспомните, как его поливали грязью, когда у него был непростой период. Какой-то козел в США написал тогда, а все у нас подхватили. Ну что за журналистика у нас такая? Своих надо поддерживать, а мы ненавидим.

Ну как можно было так про заслуженного человека говорить? Критика должна быть, согласен. Порой она правильная и может помочь, но нельзя же так накидываться.

Так что нынешняя голевая серия Овечкина не стала для меня неожиданностью. Теперь все дифирамбы поют, забыв о том, что говорили недавно", — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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