Кожевников о голевой серии Овечкина: «Его поливали грязью, когда был непростой период. Какой-то козел в США написал, у нас подхватили. А теперь дифирамбы поют»

В последних 24 матчах Александр Овечкин забросил 18 шайб. Всего на его счету 26 голов в 67 играх сезона.
Двукратный олимпийский чемпион отреагировал на то, что форвард забил в 5-м матче подряд.
"А вот вспомните, как его поливали грязью, когда у него был непростой период. Какой-то козел в США написал тогда, а все у нас подхватили. Ну что за журналистика у нас такая? Своих надо поддерживать, а мы ненавидим.
Ну как можно было так про заслуженного человека говорить? Критика должна быть, согласен. Порой она правильная и может помочь, но нельзя же так накидываться.
Так что нынешняя голевая серия Овечкина не стала для меня неожиданностью. Теперь все дифирамбы поют, забыв о том, что говорили недавно", — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.