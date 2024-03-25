Кожевников о голевой серии Овечкина: «Его поливали грязью, когда был непростой период. Какой-то козел в США написал, у нас подхватили. А теперь дифирамбы поют» | Источник: Sports.Ru

В последних 24 матчах Александр Овечкин забросил 18 шайб. Всего на его счету 26 голов в 67 играх сезона.

Двукратный олимпийский чемпион отреагировал на то, что форвард забил в 5-м матче подряд.

"А вот вспомните, как его поливали грязью, когда у него был непростой период. Какой-то козел в США написал тогда, а все у нас подхватили. Ну что за журналистика у нас такая? Своих надо поддерживать, а мы ненавидим.

Ну как можно было так про заслуженного человека говорить? Критика должна быть, согласен. Порой она правильная и может помочь, но нельзя же так накидываться.