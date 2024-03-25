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16:12 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин вошел в топ-3 снайперов двух последних месяцев — 18 шайб в 24 играх. Впереди Хайман и Мэттьюс

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Виннипегом» (3:0), забив 847-й и 848-й голы в НХЛ.

Овечкин вошел в топ-3 снайперов двух последних месяцев — 18 шайб в 24 играх. Впереди Хайман и Мэттьюс | Источник: Sports.Ru

За последние два месяца, начиная с 26 января, Овечкин забросил 18 шайб в 24 играх. Это третий показатель в лиге.

Лидирует Зак Хайман из «Эдмонтона», на его счету 21 шайба в 25 матчах. На втором месте — Остон Мэттьюс из «Торонто» с 19 шайбами за 24 игры.

Кирилл Капризов («Миннесота») и Брэйден Пойнт («Тампа-Бэй»), как и Овечкин, забросили по 18 раз.

Овечкина не остановить: дубль «Виннипегу», 5-й матч с голами! Ему даже не надо бросать.

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