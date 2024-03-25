Овечкин вошел в топ-3 снайперов двух последних месяцев — 18 шайб в 24 играх. Впереди Хайман и Мэттьюс | Источник: Sports.Ru

За последние два месяца, начиная с 26 января, Овечкин забросил 18 шайб в 24 играх. Это третий показатель в лиге.

Лидирует Зак Хайман из «Эдмонтона», на его счету 21 шайба в 25 матчах. На втором месте — Остон Мэттьюс из «Торонто» с 19 шайбами за 24 игры.

Кирилл Капризов («Миннесота») и Брэйден Пойнт («Тампа-Бэй»), как и Овечкин, забросили по 18 раз.