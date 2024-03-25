Овечкин вошел в топ-3 снайперов двух последних месяцев — 18 шайб в 24 играх. Впереди Хайман и Мэттьюс
Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Виннипегом» (3:0), забив 847-й и 848-й голы в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Виннипегом» (3:0), забив 847-й и 848-й голы в НХЛ.
За последние два месяца, начиная с 26 января, Овечкин забросил 18 шайб в 24 играх. Это третий показатель в лиге.
Лидирует Зак Хайман из «Эдмонтона», на его счету 21 шайба в 25 матчах. На втором месте — Остон Мэттьюс из «Торонто» с 19 шайбами за 24 игры.
Кирилл Капризов («Миннесота») и Брэйден Пойнт («Тампа-Бэй»), как и Овечкин, забросили по 18 раз.
Овечкина не остановить: дубль «Виннипегу», 5-й матч с голами! Ему даже не надо бросать.