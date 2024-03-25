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16:42 (мск), источник: Sports.Ru

Плющев об Овечкине: «Человеку 38 лет, он тяжело входит в сезон — это нормально. Если сумеет сохранить нынешнюю форму, у него все будет хорошо»

Во вчерашнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» одержал победу над «Джетс» со счетом 3:0.

Плющев об Овечкине: «Человеку 38 лет, он тяжело входит в сезон — это нормально. Если сумеет сохранить нынешнюю форму, у него все будет хорошо» | Источник: Sports.Ru

38-летний форвард оформил дубль, забив 847-й и 848-й голы в НХЛ. На его счету стало 58 (26+32) очков в 67 матчах.

За первые 43 игры в сезоне Александр Овечкин забросил 8 шайб.

"Он тяжело входит в форму, и это нормально, возраст дает о себе знать. Человеку уже 38 лет. А хоккей — игра контактная, есть травмы и различного рода воздействия на организм. Так что-то, что он начал сезон не очень убедительно — совершенно естественно.

Ну, а если он сумеет и дальше сохранить форму, которую сейчас набрал, думаю, у него все будет хорошо", — сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.

Овечкина не остановить: дубль «Виннипегу», 5-й матч с голами! Ему даже не надо бросать.

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