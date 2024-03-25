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20:12 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин — первая звезда недели НХЛ, превзойдя Мэттьюса и Макдэвида. Капитан «Вашингтона» забил 7 голов в 4 матчах

Лига определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.
Овечкин — первая звезда недели НХЛ, превзойдя Мэттьюса и Макдэвида. Капитан «Вашингтона» забил 7 голов в 4 матчах | Источник: Sports.Ru

Первой звездой стал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, который набрал 8 (7+1) очков в четырех матчах. Форвард сделал дубли в матчах с «Виннипегом», «Торонто» и «Калгари», а также забил один гол в ворота «Каролины».

Второй звездой назван нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, отметившийся 10 (3+7) баллами в четырех играх.

Третьей звездой признан капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, в активе которого 11 (1+10) очков в четырех матчах.

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