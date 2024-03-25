Овечкин — первая звезда недели НХЛ, превзойдя Мэттьюса и Макдэвида. Капитан «Вашингтона» забил 7 голов в 4 матчах

Первой звездой стал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, который набрал 8 (7+1) очков в четырех матчах. Форвард сделал дубли в матчах с «Виннипегом», «Торонто» и «Калгари», а также забил один гол в ворота «Каролины».