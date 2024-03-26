Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Спартак
Металлург Мг
00
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Локомотив
42
Хоккей. НХЛ
27.03
Вашингтон
Детройт
Хоккей. НХЛ
27.03
Питтсбург
Каролина
Хоккей. НХЛ
27.03
Рейнджерс
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
27.03
Флорида
Бостон
Хоккей. НХЛ
27.03
Торонто
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
27.03
Виннипег
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
27.03
Нэшвилл
Вегас
Хоккей. НХЛ
27.03
Чикаго
Калгари
Хоккей. НХЛ
27.03
Колорадо
Монреаль
Хоккей. НХЛ
27.03
Аризона
Коламбус
Хоккей. НХЛ
27.03
Сиэтл
Анахайм
Хоккей. НХЛ
27.03
Сан-Хосе
Даллас
Все события
19:57 (мск), источник: Sports.Ru

Аймурзин об Овечкине: «Он мастер и знает, что надо делать. Сейчас у него хорошая серия из голов, я очень рад»

"Как-то в середине сезона, перед игрой с ЦСКА, меня спросили про его безголевую серию.

Аймурзин об Овечкине: «Он мастер и знает, что надо делать. Сейчас у него хорошая серия из голов, я очень рад» | Источник: Sports.Ru

Но я сразу сказал, что он мастер. Он знает, что надо делать, и, как видите, у него сейчас идет хорошая серия из голов, поэтому очень рад«, — сказал нападающий “Северстали”.

Ранее Александр Овечкин был признан первой звездой недели в НХЛ. Всего за карьеру форвард «Вашингтона» забил 848 голов в матчах регулярного сезона НХЛ, до рекорда Гретцки — 46 голов.

 «Барби» из казахстанского бокса: снялась для Playboy, не ходит в ночные клубы и выбила зуб настырному ухажеру
Ярость СКА от вылета из плей-офф! 10 секунд били соперника клюшками – искали шайбу
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь