Аймурзин об Овечкине: «Он мастер и знает, что надо делать. Сейчас у него хорошая серия из голов, я очень рад»
"Как-то в середине сезона, перед игрой с ЦСКА, меня спросили про его безголевую серию.
"Как-то в середине сезона, перед игрой с ЦСКА, меня спросили про его безголевую серию.
Но я сразу сказал, что он мастер. Он знает, что надо делать, и, как видите, у него сейчас идет хорошая серия из голов, поэтому очень рад«, — сказал нападающий “Северстали”.
Ранее Александр Овечкин был признан первой звездой недели в НХЛ. Всего за карьеру форвард «Вашингтона» забил 848 голов в матчах регулярного сезона НХЛ, до рекорда Гретцки — 46 голов.