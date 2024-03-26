Аймурзин об Овечкине: «Он мастер и знает, что надо делать. Сейчас у него хорошая серия из голов, я очень рад» | Источник:

Но я сразу сказал, что он мастер. Он знает, что надо делать, и, как видите, у него сейчас идет хорошая серия из голов, поэтому очень рад«, — сказал нападающий “Северстали”.