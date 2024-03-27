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06:27 (мск), источник: Sports.Ru

Панарин — 8-й россиянин в истории НХЛ, набравший 100+ очков за сезон

Форвард «Рейнджерс» трижды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (6:5 ОТ).

Панарин — 8-й россиянин в истории НХЛ, набравший 100+ очков за сезон | Источник: Sports.Ru

На счету 32-летнего игрока 102 (43+59) очка в 72 играх. Он впервые за карьеру в лиге достиг отметки 100 очков за одну регулярку.

Панарин стал 8-м российским игроком в истории лиги, кому покорилось это достижение.

Ранее 100 и более очков за сезон (в рамках регулярок) набирали Александр Овечкин (4 раза), Никита Кучеров (4, включая текущий сезон), Евгений Малкин (3), Сергей Федоров (2), Александр Могильный (2), Павел Буре (2) и Кирилл Капризов (1).

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