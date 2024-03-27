Панарин — 8-й россиянин в истории НХЛ, набравший 100+ очков за сезон | Источник: Sports.Ru

На счету 32-летнего игрока 102 (43+59) очка в 72 играх. Он впервые за карьеру в лиге достиг отметки 100 очков за одну регулярку.

Панарин стал 8-м российским игроком в истории лиги, кому покорилось это достижение.