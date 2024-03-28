«Динамо» сохранило тренера, а «Салават» — важного легионера. Итоги дня в хоккее

Новости дня в хоккее за 27 марта 2024 года, новый тренер хоккейного ЦСКА | Источник: Чемпионат.com

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 27 марта 2024 года.

Московское «Динамо» продлит контракт с главным тренером Алексеем Кудашовым

Как стало известно «Чемпионату», главный тренер Алексей Кудашов продолжит работу в московском «Динамо» в следующем сезоне. На следующей неделе о продлении контракта будет объявлено официально. Ранее в СМИ появлялась информация о возможном назначении на пост главного тренера бело-голубых Айвана Занатты.

Напомним, под руководством 52-летнего Кудашова в нынешнем сезоне столичный клуб второй раз в своей истории выиграл Кубок Континента, став лучшей командой лиги по итогам регулярного чемпионата. Из плей-офф динамовцы вылетели на стадии второго раунда, благодаря чему займут пятое место в итоговой турнирной таблице КХЛ.

Кроме того, спортивный директор Алексей Сопин продолжит работу в московском «Динамо» в следующем сезоне. На следующей неделе о продлении контракта будет объявлено официально.

Стала известна зарплата Джоша Ливо по новому контракту с «Салаватом»

Как стало известно «Чемпионату», зарплата канадского нападающего Джоша Ливо в «Салавате Юлаеве» составит 85 млн рублей в год по новому соглашению с клубом. Сегодня агент игрока сообщил, что форвард заключил контракт с уфимским клубом ещё на один сезон.

30-летний Ливо выступает за «Салават Юлаев» с сезона-2023/2024. В регулярном чемпионате форвард сыграл 40 матчей, в которых сумел набрать 38 (15+23) очков при показателе полезности «+11» и 14 минутах штрафа. В плей-офф КХЛ Ливо провёл шесть игр, отметившись в них 9 (4+5) результативными баллами при показателе полезности «-2» и четырёх минутах штрафа.

В ЦСКА официально объявили о назначении Ильи Воробьёва главным тренером команды

В ЦСКА официально объявили о назначении Ильи Воробьёва главным тренером. Руководство армейского клуба после заседания наблюдательного совета решило не продлевать контракт с Сергеем Фёдоровым, срок которого истекает 30 апреля 2024 года.

«Илья Петрович имеет большой тренерский опыт, о чём свидетельствует его успешная работа в национальной и олимпийской командах России, а также на клубном уровне в чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Кроме того, он хорошо знаком с командой ЦСКА, поскольку дважды играл в финальной серии Кубка Гагарина против армейского клуба, в одном из этих финалов он одержал победу и выиграл золотые медали. Бесценный опыт Ильи Воробьёва позволит ЦСКА продолжить славные победные традиции армейского клуба!» — говорится в заявлении пресс-службы армейцев.

Борис Михайлов отреагировал на назначение Воробьёва главным тренером ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов отреагировал на назначение Ильи Воробьёва главным тренером ЦСКА. Руководство армейского клуба после заседания наблюдательного совета решило не продлевать контракт с Сергеем Фёдоровым, который истекает 30 апреля 2024 года.

«Положительно оцениваю назначение Ильи Воробьёва на пост главного тренера ЦСКА. Это решение попечительского совета. Оно не обсуждается. Работа Воробьёва покажет, какие перспективы у него в ЦСКА».

«У команды огромный потенциал, я верю в каждого». Роман Ротенберг подвёл итоги сезона СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги сезона. Петербургский клуб завершил регулярный чемпионат на втором месте в таблице Западной конференции КХЛ. В плей-офф армейцы в первом раунде прошли нижегородское «Торпедо» в пяти матчах и уступили «Автомобилисту» в серии второго раунда Кубка Гагарина в пяти матчах.

«Этот чемпионат получился крайне непростым для нашей юной команды. Летом мы собрали, по сути, новый коллектив из молодых игроков, которые соответствуют нашей системе, нацелены на современный скоростной, результативный хоккей. Наш СКА никогда не будет ставить “автобусы” и сушить игру в надежде на вымученные победы. Мы делаем ставку на смелость, скорость, талант и игровой интеллект, а от такого огромного количества травм застраховаться невозможно. Так было в этом сезоне, так будет и всегда.



После непростого старта команда набрала ход, выдала долгую победную серию и до последнего матча претендовала на первое место в регулярке. Мы делом доказали, что СКА остаётся одним из грандов КХЛ. В феврале мы переехали на самый большой, самый современный хоккейный стадион мира и побили все рекорды посещаемости. Уверен, что мы обязательно привезём Кубок Гагарина на проспект Юрия Гагарина. Пока это наша общая мечта, но если ты веришь и усердно работаешь, то мечта обязательно сбудется. Весной 2014-го, ровно за год до победы в Кубке Гагарина — 2015, СКА тоже провёл непростой чемпионат и закончил выступления во втором раунде. Мы правильно смогли использовать тот опыт — используем во благо и этот. У этой команды огромный потенциал, я верю в каждого» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Нападающий «Северстали»: перспектива у хоккея России печальная после бана от ИИХФ

Нападающий череповецкой «Северстали» Данил Аймурзин прокомментировал отстранение сборных России от международных турниров. Сборные России и Беларуси не будут участвовать в соревнованиях под эгидой ИИХФ в сезоне-2024/2025.

«Какая перспектива у нашего хоккея? Перспектива печальная. Мы не можем проверить наш уровень против лучших иностранных команд, поэтому нам тяжело оценить игру российской сборной. Когда мы вернёмся, придётся ко многому привыкать, но я уверен, что мы сможем достичь прежнего уровня.



Понятное дело, когда ты играешь против лучших, ты сам становишься лучше, а сейчас этого нет. Не скажу, что уровень сборной значительно упадёт, но в первое время будет тяжело. Придётся привыкать, потому что там немного другой хоккей и накал. Всё будет зависеть от самих игроков, насколько быстро они привыкнут к этому».

«Ещё года три будет рвать НХЛ». Известный агент — об игре Овечкина за «Вашингтон»

Известный агент Шуми Бабаев высказал мнение о результативности Александра Овечкина.

«Я говорил, что не надо переживать за него, а то все панику поднимали. Никуда результативность Александра Овечкина не денется, а волны в игре у всех бывают. На классе и опыте он ещё года три будет рвать эту лигу. Вчера у Саши получилось без голов, но до этого штамповал дубли».