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00:27 (мск), источник: Sports.Ru

Аймурзин об Овечкине: «Пару сезонов, возможно, три — и рекорд Гретцки будет побит. Это будет хорошо не только для НХЛ, но и для российского хоккея»

Капитан «Вашингтона» занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги (848 голов), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Аймурзин об Овечкине: «Пару сезонов, возможно, три — и рекорд Гретцки будет побит. Это будет хорошо не только для НХЛ, но и для российского хоккея» | Источник: Sports.Ru

— Ты следишь за НХЛ, за последними новостями?

— Да. Я не смотрю игры ночью, но за хайлайтами и новостями слежу. В основном за голами Овечкина. Конечно, я радуюсь за пацанов. Они красавцы.

— В чем феномен Ови?

— На самом деле, как такового феномена нет. Он просто хорошо использует свои моменты и знает, куда бросить в той или иной ситуации.

Сейчас у него игра идет, и поэтому он молодец.

Побьет ли рекорд? Думаю да, ему осталось не так много. Пару сезонов, возможно, три — и рекорд будет побит. И это будет хорошо не только для НХЛ, но и для российского хоккея, — сказал нападающий «Северстали» Данил Аймурзин.

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