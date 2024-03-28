Аймурзин об Овечкине: «Пару сезонов, возможно, три — и рекорд Гретцки будет побит. Это будет хорошо не только для НХЛ, но и для российского хоккея»

— Ты следишь за НХЛ, за последними новостями?
— Да. Я не смотрю игры ночью, но за хайлайтами и новостями слежу. В основном за голами Овечкина. Конечно, я радуюсь за пацанов. Они красавцы.
— На самом деле, как такового феномена нет. Он просто хорошо использует свои моменты и знает, куда бросить в той или иной ситуации.
Сейчас у него игра идет, и поэтому он молодец.
Побьет ли рекорд? Думаю да, ему осталось не так много. Пару сезонов, возможно, три — и рекорд будет побит. И это будет хорошо не только для НХЛ, но и для российского хоккея, — сказал нападающий «Северстали» Данил Аймурзин.