Кучеров обновил личный рекорд по голам за сезон НХЛ (42). У него 7 шайб в пустые ворота, рекорд лиги у Буре и Овечкина — по 9
Форвард «Тампы» поставил точку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (3:1), поразив пустые ворота.
Форвард «Тампы» поставил точку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (3:1), поразив пустые ворота.
В активе россиянина стало 124 (42+82) очка в 71 игре. Лидер бомбардирской гонки НХЛ обновил свой личный рекорд по голам за сезон (ранее — 41 в 82 играх, 2018/19).
В этом сезоне Кучеров забросил 7 шайб в пустые ворота — столько же, сколько в предыдущих трех (в рамках регулярок).
Рекорд лиги по числу голов в пустые ворота за одну регулярку делят Павел Буре (1999/00, «Флорида») и Александр Овечкин (2021/22, «Вашингтон») — по 9.
Кучеров забил «Бостону» в пустые ворота и стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ. У него 124 очка, у Маккиннона 123, у Макдэвида 119.