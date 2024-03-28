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05:42 (мск), источник: Sports.Ru

Кучеров обновил личный рекорд по голам за сезон НХЛ (42). У него 7 шайб в пустые ворота, рекорд лиги у Буре и Овечкина — по 9

Форвард «Тампы» поставил точку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (3:1), поразив пустые ворота.

Кучеров обновил личный рекорд по голам за сезон НХЛ (42). У него 7 шайб в пустые ворота, рекорд лиги у Буре и Овечкина — по 9 | Источник: Sports.Ru

В активе россиянина стало 124 (42+82) очка в 71 игре. Лидер бомбардирской гонки НХЛ обновил свой личный рекорд по голам за сезон (ранее — 41 в 82 играх, 2018/19).

В этом сезоне Кучеров забросил 7 шайб в пустые ворота — столько же, сколько в предыдущих трех (в рамках регулярок).

Рекорд лиги по числу голов в пустые ворота за одну регулярку делят Павел Буре (1999/00, «Флорида») и Александр Овечкин (2021/22, «Вашингтон») — по 9.

Кучеров забил «Бостону» в пустые ворота и стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ. У него 124 очка, у Маккиннона 123, у Макдэвида 119.

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