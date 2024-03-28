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11:12 (мск), источник: Sports.Ru

Кучеров вышел на 8-е место по очкам среди россиян в истории НХЛ (853), догнав Вячеслава Козлова

Форвард «Тампы» забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (3:1).

Кучеров вышел на 8-е место по очкам среди россиян в истории НХЛ (853), догнав Вячеслава Козлова | Источник: Sports.Ru

Теперь на счету 30-летнего Никиты Кучерова 853 (318+535) балла в 715 играх в лиге.

Он повторил достижение Вячеслава Козлова (853 очка), разделив с ним 8-е место в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ.

Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 1543), Евгений Малкин («Питтсбург», 1282), Сергей Федоров (1179), Александр Могильный (1032), Алексей Ковалев (1029), Павел Дацюк (918) и Илья Ковальчук (876).

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