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06:27 (мск), источник: Sports.Ru

Малкин — 2-й россиянин в истории НХЛ с 15 или более сезонами с 20+ шайбами. Среди действующих игроков лиги — 4-й

Форвард «Питтсбурга» дважды реализовал большинство в матче регулярного чемпионата с «Коламбусом» (3:2).

Малкин — 2-й россиянин в истории НХЛ с 15 или более сезонами с 20+ шайбами. Среди действующих игроков лиги — 4-й | Источник: Sports.Ru

На счету 37-летнего россиянина стало 55 (21+34) очков в текущем сезоне. Он в 15-й раз за карьеру достиг отметки 20 шайб в регулярке.

Среди россиян в истории НХЛ таких сезонов больше только у Александра Овечкина (19, делит третье место в истории лиги).

Среди действующих игроков лиги таких сезонов больше у Овечкина («Вашингтон»), Сидни Кросби («Питтсбург», 16) и Патрика Кэйна («Детройт», 15). Первые двое достигли этой отметки и в текущем сезоне, на счету Кэйна 17 шайб в 41 игре.

По 14 сезонов с 20+ шайбами сейчас у Стивена Стэмкоса («Тампа»), Джона Тавареса («Торонто») и Джо Павелски («Даллас»). Все они достигли этой отметки и в текущем сезоне.

Всего в истории лиги Малкин стал 31-м игроком с 15 или более такими сезонами.

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